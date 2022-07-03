Роналду заявив про наміри змінити клуб: чому зірковий форвард хоче залишити МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду заявив про наміри змінити клуб. Зірковий португалець планував покинути команду ще в зимове трансферне вікно.

Роналду розчарований своїм поверненням до Манчестера

За інформацією джерела, Кріштіану Роналду був шокований становищем у клубі після свого повернення та розчарувався в МЮ. Він дійсно роздумував над трансфером у січні, розуміючи, що переїзд в Манчестер був великою помилкою.

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Роналду повідомив керівництву команди про своє бажання піти, якщо надійде прийнятна пропозиція. Він хоче продовжувати виступи в Лізі чемпіонів.

Проте у МЮ інші плани, клуб не має наміру відпускати португальського форварда та розраховує на нього в наступному сезоні.

За даними видання, португалець попросив відпустити його, якщо клуб отримає компенсацію, яка влаштує МЮ. Він хоче грати у Лізі чемпіонів до кінця кар’єри."Червоні дияволи" не змогли пробитися в ЛЧ за підсумками сезону.

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