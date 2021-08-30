Роналду завершує перехід у Манчестер Юнайтед: нові деталі контракту

Манчестер Юнайтед оголосив про повернення Кріштіану Роналду. Та через ряд бюрократичних деталей вболівальникам "червоних дияволів" доведеться зачекати з представленням португальця.

МЮ зможе збільшити термін контракту Роналду

Тільки 30 серпня 36-річний Роналду пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед для завершення свого трансферу з Ювентуса.

До речі Манчестер Юнайтед без Роналду переміг Вулверхемптон: коли дебютує португалець

Повідомляється, що португалець узгодив з МЮ контракт терміном на 2 роки. Водночас у договір включена опція продовження контракту ще на рік.

Наразі португалець отримує британську візу, щоб виступати за Манчестер Юнайтед.

Що відомо про повернення Роналду в МЮ