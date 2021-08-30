Роналду завершує перехід у Манчестер Юнайтед: нові деталі контракту
30 серпня 2021 , 17:28Читать новость на русском
Джерело:Sky Sports
Манчестер Юнайтед оголосив про повернення Кріштіану Роналду. Та через ряд бюрократичних деталей вболівальникам "червоних дияволів" доведеться зачекати з представленням португальця.
МЮ зможе збільшити термін контракту Роналду
Тільки 30 серпня 36-річний Роналду пройшов медогляд у Манчестер Юнайтед для завершення свого трансферу з Ювентуса.
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Повідомляється, що португалець узгодив з МЮ контракт терміном на 2 роки. Водночас у договір включена опція продовження контракту ще на рік.
Наразі португалець отримує британську візу, щоб виступати за Манчестер Юнайтед.
Що відомо про повернення Роналду в МЮ
- У п'ятницю, 27 серпня, Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про повернення Роналду. Футболіст переходить в МЮ з туринського Ювентуса.
- Точної інформації про вартість трансферу немає. За даними ЗМІ, "червоні дияволи" заплатять Ювентусу від 15 до 28 мільйонів євро. Також в угоді можуть бути бонуси.
- Видання Daily Mail повідомляло, що Роналду буде найбільш високооплачуваним гравцем англійської Прем'єр-ліги. Зарплата португальця складе 480 000 фунтів стерлінгів на тиждень.
- Роналду виступав за Манчестер Юнайтед у 2003 – 2009 роках. У складі "червоних дияволів" португалець провів 292 матчі і забив 118 голів.