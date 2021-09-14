Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів після повернення у Манчестер Юнайтед: відео

Португальський нападник Кріштіану Роналду вперше після повернення у Манчестер Юнайтед забив гол у Лізі чемпіонів. Кріштіану відзначився точним ударом у матчі 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Янг Бойз.

Ефектний гол Роналду

Роналду вдалося відзначитися голом на 13 хвилині поєдинку Янг Бойз – Манчестер Юнайтед.

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"Червоні дияволи" перехопили м'яч на своїй половині поля, після чого в середньому темпі підібралися до штрафного суперника.

Несподівано для всіх Бруну Фернандеш вирішив виконати простріл у штрафний майданчик. Португальцю довелося викрутити стопу, щоб віддати точно на Роналду.

Кріштіану прекрасно відчув задум партнера по команді і вдало відкрився у штрафному, відклеївшись від суперника. Далі гол був питанням тільки техніки, яка Роналду майже ніколи не підводить.

Відео першого голу Роналду у Лізі чемпіонів після повернення у МЮ

Другий гол Роналду