Фани суперника викрикували ім'я Мессі: Роналду надіслав у відповідь повітряні поцілунки – відео

У п'ятницю, 1 грудня, у Про-лізі Саудівської Аравії відбулось протистояння двох лідерів. На полі зійшлись Аль-Хіляль та Аль-Наср.

Перша частина матчу лідерів закінчилась безкомпромісною боротьбою та нулями на табло. Господарі зустрічі зберегли свої результативні удари на другий тайм. Натомість Аль-Наср взагалі на інші поєдинки.

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Іронічна посмішка та поцілунки

У другій частині матчу м'яч тричі влітав у сітку воріт гостей, які не змогли відповісти бодай голом престижу. У компенсований до поєдинку час Аль-Хіляль залишився у меншості після вилучення центрбека Алі Аль-Булаіхі. Але це не змінило загальної картини зустрічі.

Фінальний свисток зафіксував розгром від господарів поля 3:0. Навіть Кріштіану Роналду не врятував гостей від погрому, покинувши поле без результативних дій.

Найцікавіший епізод відбувся після свистка на перерву, коли Роналду йшов у підтрибунне приміщення. Фанати суперника намагались спровокувати CR7 на емоції, коли почали скандувати прізвище Мессі.

На ці скандування Роналду відреагував посмішкою та у відповідь відправив на трибуни повітряні поцілунки.

Відео реакції Роналду

Відзначимо, що ця перемога Аль-Хіляль ще збільшила його відрив над Аль-Насром. Тепер відставання клубу Роналду складає 7 балів – 41 проти 34-х у Аль-Насра.

Щодо Роналду, то 38-річний португалець забив вже 18 голів у 20-ти матчах. Також в його активі 9 асистів. Кріштіану налаштований продовжити контракт із саудівським клубом, з яким у нього співпраця до кінця червня 2025-го.