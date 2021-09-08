Роналду провів перше тренування з Манчестер Юнайтед і вже поговорив з Сульшером: відео
8 вересня 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:ФК Манчестер Юнайтед
Нападник Кріштіану Роналду відбув п'ятиденний карантин і приступив до тренувань у Манчестер Юнайтед. Насамперед він провів розмову з головним тренером.
Роналду прибув 7 вересня на базу клубу і провів перше тренування після повернення в ряди англійського колективу.
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Роналду поговорив з тренером Уле Гуннаром Сульшер і дав урок гравцям, що не відправилися грати за свої збірні.
Сам же Роналду дискваліфікований на матч проти Азербайджану, тому головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш дозволив гравцеві достроково покинути розташування команди і відправитися в Англію.
Роналду повернувся в МЮ: що відомо
- Кріштіану виступав за Манчестер Юнайтед у 2003 – 2009 роках. У складі "червоних дияволів" португалець провів 292 матчі і забив 118 голів. З МЮ футболіст виграв АПЛ, Лігу чемпіонів та інші трофеї.
- Після кар'єри в Англії португалець тривалий час виступав за Реал і ще 3 сезони провів у Ювентусі.
- Влітку 2021 року Роналду вирішив покинути туринський клуб, хоча його контракт був чинний до 30 червня 2021 року. 27 серпня МЮ оголосив про повернення Кріштіану.
- Роналду буде найбільш високооплачуваним гравцем англійської Прем'єр-ліги. За даними Daily Mail, зарплата португальця складе 480 000 фунтів стерлінгів на тиждень.