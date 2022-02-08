Роналду першим з людей перетнув позначку в 400 мільйонів підписників в Instagram. Відповідне досягнення зафіксувала Книга рекордів Гіннесса.

Читайте також Кріштіану Роналду: легенда футболу й акула бізнесу

При цьому за останні 10 місяців на сторінку Роналду підписалося 123 мільйони осіб.

Важливо! Більше підписників, аніж у Роналду, має лише офіційна сторінка самого Instagram, на яку підписано 469 мільйонів осіб.

Така кількість підписників дозволяє Роналду бути й найдорожчою зіркою Instagram. Рекламний пост на його сторінці обійдеться в 1 мільйон 604 тисячі доларів.

Також варто відзначити, що Роналду належить рекорд щодо найбільш популярного посту в соцмережі у 2021 році. Його фотографія про те, що він з Джорджіною Родрігес очікують на двійню, було опубліковано 28 жовтня. І до кінця року він зібрав понад 32 мільйони вподобайок.