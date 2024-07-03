Легенда Португалії: чи зіграє Роналду на ЧС-2026
Джерело:Relevo
Кріштіану Роналду немає бажання зупинятись і хоче встановити новий рекорд у світовому футболі. Португальский зірковий нападник може стати першим гравцем, який зіграє на шістьох поспіль чемпіонатах світу.
Форвард Аль-Наср та збірної Португалії Кріштіану Роналду на ЧС-2022 втратив своє місце в основі, але з приходом нового тренера все змінилось. Замість Фернанду Сантуша збірну очолив іспанський тренер Роберто Мартінес.
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Роль Кріштіану в Португалії
Роналду завжди проявляв свої лідерські якості, як на полі, так і в роздягальні. Тому одразу після того, як Мартінес став головним тренером португальської збірної, він відвідав Саудівську Аравію, щоб зустрітись з Роналду.
Нападник і тренер дійшли до певних домовленостей, одна з них це роль португальця у збірній. Також Кріштіану має сам вирішувати, коли прийде час завершувати виступи на міжнародному рівні.
Нагадаємо, що збірна Португалії вийшла в 1/4 фіналу Євро-2024. Португальці обіграли в серії пенальті збірну Словенії, а Кріштіану заплакав після незабитого пенальті на 103-й хвилині матчу.
Роналду в сезоні-2023/2024
- За даними Transfermarkt, Кріштіану зіграв 45 матчів за Аль-Наср в яких забив 44 м'ячі та віддав 13 асистів.
- З Аль-Наср Роналду посів друге місце в чемпіонаті Саудівської Аравії. Тому завдання виграти лігу переноситься на наступний сезон.
- Португалець став найкращим асистентом на Євро за весь час, віддавши асист на Бруно Фернандеша у матчі проти Туреччини.