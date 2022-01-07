Кріштіану Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед

Зірковий нападник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Кріштіану Роналду роздумує над тим, щоб залишити англійський клуб. Футболіста турбує напрямок, у якому рухається клуб.

Однією з причин також є невизначеність із головним тренером "червоних дияволів". На старті сезону наставником Манчестер Юнайтед був Уле Гуннар Сульшер, але наприкінці листопада його змінив Ральф Рангнік.

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При цьому контракт німецького фахівця розрахований лише до кінця сезону 2021/2022, після чого Манчестер Юнайтед, швидше за все, отримає нового тренера.

Роналду та Манчестер Юнайтед