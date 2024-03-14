Поруч з іконами футболу: Роналдо обрав команду мрії, не забувши про себе
Колишній форвард збірної Бразилії Роналдо вважається одним з найкращих гравців в історії футболу. Під час ігрової кар'єри "Зубастик" здобув безліч трофеїв та побив чимало рекордів.
Під час спілкування з журналістами Роналдо попросили скласти збірну з найкращих гравців за всю історію футболу. Бразилець з честю впорався зі складним завданням, не забувши про власну персону.
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Кого обрав Роналдо
До складу команди мрії, за версією Роналдо, потрапили одразу 4 бразильці, 3 італійці, 2 представники Аргентини та по одному з Франції та Португалії. Дві позиції у своїй команді "Зубастик" віддав іконам футболу – Пеле та Марадоні.
Команда мрії за версією Роналдо
- Джанлуїджі Буффон (Італія) – Кафу (Бразилія), Паоло Мальдіні (Італія), Фабіо Каннаваро (Італія), Роберто Карлос (Бразилія) – Зінедін Зідан (Франція), Дієго Марадона (Аргентина), Пеле (Бразилія) – Ліонель Мессі (Аргентина), Кріштіану Роналду (Португалія), Роналдо (Бразилія).
Команда усіх часів від Роналдо / AS
Головне про кар'єру Роналдо
- Роналдо – вихованець бразильського Крузейро. У 17 років він опинився в Європі. Нідерландський клуб ПСВ підписав "Зубастика" влітку 1994 року.
- Феноменальний форвард з першої спроби став найкращим бомбардиром Ередивізі.
- Під час своєї блискучої кар'єри грав за іспанські гранди Реал та Барселону, непримиренних суперників Мілан та Інтер. Останнім клубом Роналдо був бразильський Корінтіанс.
- Роналдо двічі вигравав чемпіонат світу (1994, 2002), двічі ставав володарем "Золотого м'яча" (1997, 2002).
- Наразі ексзірка світового футболу є співвласником клубів Крузейро та Вальядолід.