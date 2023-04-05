Тільки-но відіграв на ЧС-2022: 28-річний легіонер Дніпра-1 роздумував над закінченням кар'єри

Рональд Матарріта, який тільки взимку приєднався до української команди, не міг зібратися з думками. Костариканець хотів покінчити з футбольним життям.

Костариканський футболіст пережив емоційне перегорання. Проте новоспечений клуб Матарріти допоміг йому одуматися.

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Складний період в житті

Рональд Маттаріта має всього 28 років, що є дуже юним віком для того, аби завершувати футбольну кар'єру. Після того, як гравець відіграв чемпіонат світу у Катарі, костариканець відчув, що футбол у ноьго далеко не на першому місці, тому лівий фулбек і хотів прийняти досить радикальне рішення.

Проте на заваді поспішним діям Матарріти стало його оточення. Рональду отямитися допоміг також і український колектив Дніпро-1, який подарував футболісту надію та віру у його сили. Матарріта по новому почав дивитися на футбол.

Мій світогляд ще місяць тому був повністю далеким від футболу через нескінченну кількість ситуацій, але ось я тут, і я все ще тут. Тепер я можу тільки подякувати тим людям, які мене не підвели. Сьогодні я тут навіть сам того не усвідомлюючи. У мене є друзі, сім'я та люди, які вірять у мене більше, ніж я сам. Мої агенти, мої фізіотерапевти та їхня клініка, моя сім'я та мої близькі друзі, а також СК Дніпро-1 та його прагнення дати мені простір та час, необхідний для того, щоб знову знайти правильний маршрут у кар'єрі,

– розповів Матарріта.

Кар'єра костариканця