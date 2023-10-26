Шахтар може зірвати джекпот: інсайдер заговорив про великі гроші за Судакова після голу Барсі

Георгій Судаков відзначився дебютним для себе голом на рівні Ліги чемпіонів. Півзахисник оформив його не будь-кому, а й ворота самої Барселони.

Георгій Судаков вкотре довів ще є лідером нинішнього Шахтаря та заслуговує на увагу європейських топових клубів. 21-річний півзахисник вийшов у старті "гірників" та на 62-й хвилині матчу скоротив відставання від Барселони 2:1.

Читайте також Можемо набагато більше, – Судаков оцінив гру Шахтаря у програному матчі проти Барселони

Гол, який збільшує ціну на "діаманта" Шахтаря

Вихованець донецького клубу став автором єдиного голу "кротів" у матчі проти іспанського гранда.

Маріно Пушич дебютував на чолі Шахтаря із поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів. Хоча фактично не мав часу, аби підготувати команду до поєдинку проти "блаугранас", адже очолив український клуб лише за день до самої зустрічі у Барселоні.

А для Георгія цей гол у ворота іспанського клубу став дебютним у рамках Ліги чемпіонів (у 13-ти зіграних поєдинках).

Як Судаков забив Барселоні: дивіться відео

Це взяття воріт Судакова лише збільшило його трансферну вартість. Що й після матчу підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

Перший гол у Лізі чемпіонів для Георгія Судакова, таланта 2002 року народження. Шахтар уже збирається вимагати величезну суму за свою нову перлину. За ним продовжують стежити провідні європейські клуби, в тому числі нещодавно скаути Ювентуса,

– написав після фінального свистка Романо.

Інсайдер вкотре наголосив про зацікавленість до Георгія зі сторони туринського клубу, агент якого вже декілька разів наживо спостерігали за грою вихованця "гірників", як у Лізі чемпіонів, так і на рівні збірної України.

Також у ЗМІ фігурували імена інших клубів, а фаворитом у боротьбі за Судакова взагалі називали лондонський Арсенал, якому так і не вдалось оформити трансфер Михайла Мудрика.

У поточному сезоні-2023/2024 Судаков забив 3 голи у 10-ти зіграних поєдинках. Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця червня 2028 року. Вже 7 листопада Георгія може знову засмутити голкіпера Барселони, але вже у рамках 4-го туру групового раунду ЛЧ.