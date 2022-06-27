Романчук завоював першу медаль в історії України на чемпіонаті світу на відкритій воді

Дворазовий призер Олімпіади-2020 Михайло Романчук назавжди записав своє прізвище в історію плавання. Він став першим українцем, який приніс медаль на змаганнях на відкритій воді.

Історична медаль Романчука

Дебютний виступ на чемпіонаті світу на відкритій воді став одразу успішним для Михайла Романчука. 25-річний уродженець Рівного приніс Україні "бронзу" в угорському Будапешті, пише 24 канал.

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Романчук став третім на дистанції 5 кілометрів. Українець подолав цю відстань з результатом 53:13.90. Михайло поступився переможцю змагань, яким став німець Флоріан Веллброк на 25 секунд. Час новоспеченого чемпіона світу склав 52:48.80.

Друге місце на п'єдесталі посів Ґреґоріо Палтріньєрі. Італійський плавець був повільнішим за лідера лише на три секунди – 52:52.70.

Михайло випередив найближчого конкурента, яким став ще один представник Італії Доменіко Ачеренца, на майже секунд. Романчук став першим українцем, який завоював медаль на відкритій воді.



Трійка призерів на відкритій воді / Фото FINA

Загалом участь у запливі взяли 52 спортсмени.

Результати трійки призерів

Флоріан Веллброк (Німеччина) 52:48.80 Ґреґоріо Палтріньєрі (Італія) +00:03.90 Михайло Романчук (Україна) +00:25.10

До слова, це вже не перша медаль Романчука на цьому чемпіонаті світу у Будапешті. Раніше Михайло став третім на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець теж поступився Веллброку, який тоді здобув "срібло".