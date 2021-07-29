Романчук завоював для України першу медаль Олімпіади у плаванні за 17 років

Плавець Михайло Романчук став олімпійським призером на дистанції 800 метрів вільним стилем. Українець став автором історичного досягнення для нашої країни.

Романчук перервав неприємну смугу без медалей

2020. Український плавець фінішував третім. Для 24-річного плавця – це перша олімпійська нагорода у кар'єрі.

Як це було Знову бронза: Михайло Романчук приніс Україні четверту медаль Олімпіади-2020

Романчук записав свої прізвище в історію українського спорту. Михайло здобув першу нагороду України на Олімпіаді у плаванні за останні 17 років. До цього на трьох поспіль змаганнях українські плавці не привозили медалей.

Востаннє скарбничка нашої країни поповнювалась нагорода з плавання на Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Ті змагання стали тріумфальними для "золотої рибки" України Яни Клочкової – два "золота". Бронзову медаль також завоював Андрій Сердінов.

Як Романчук став бронзовим призером у Токіо

Загалом українська команда з плавання за усю історію Олімпійських ігор здобула 8 нагород.

Михайло кваліфікувався у фінал із першим результатом. Українець у першому запливі продемонстрував перший час та встановив олімпійський рекорд – 7:41.28.

А ось у фінальному запливі справи склались трішки гірше. Італієць Ґреґоріо Палтріньєрі зі стартових метрів кинувся в атаку, він майже протягом усієї дистанції був лідером. Але на фініші рівних не було представнику США Роберту Фінку, який видав феноменальну швидкість на останніх метрах та став олімпійським чемпіоном.

Михайло тримався серед лідерів та завоював "бронзу". Інший українець Сергій Фролов фінішував шостим.