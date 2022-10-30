Тріумф українського чемпіона: Романчук виграв золото на змаганнях у Греції

Лідер збірної України Михайло Романчук став переможцем турніру з плавання Oceanman World. Українець вперше виграв змагання на відкритій воді.

Українець Михайло Романчук вирішив пропустити чемпіонат світу з плавання на короткій воді. Натомість наш спортсмен взяв участь у турнірі на відкритій воді Oceanman World 2022. Змагання проходять з 28 по 30 жовтня в Ретимно, Греція.

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Дворазовий призер Олімпійських ігор здобув перемогу в запливі на найдовшу дистанцію – 10 кілометрів. У змаганні взяли участь 130 плавців, причому як чоловіки, так і жінки. Михайло був першим на фініші, випередивши найближчого суперника на 0,1 секунди. Він проплив дистанцію за 01:35:33.301.

Oceanman World

Заплив на 10 км

1. Михайло Романчук (Україна) - 01:35:33.301

2. Флоріан Веллброк (Німеччина) - 01:35:33.421

3. Роб Муффельс (Німеччина) - 01:35:35.761

Світлину зі змагань Михайло розмістив у своєму інстаграмі.

Михайло Ромачук – переможець турніру Oceanman World / фото instagram.com/misha_romanchuk

Наступні старти Романчука