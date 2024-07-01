Як дружина Циганкова "покарала" його за виліт з Євро-2024: кумедне відео
Джерело:Інстаграм Романи Циганкової
Дружина Віктора Циганкова, Романа, "покарала" свого чоловіка за виліт збірної України з Євро-2024. Відповідне відео вона опублікувала у своїх соцмережах.
Збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі, вилетіла з турніру. На чемпіонаті Європи з футболу "синьо-жовті" поступилися Румунії (3:0), перемогли Словаччину (2:1) та розписали мирну нічию з Бельгією (0:0), однак вирішальним фактором була різниця голів.
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Як Романа покарала свого чоловіка за виліт з Євро
Дружина Циганкова опублікувала відео, на якому гравець збірної України миє підлогу.
Відпрацьовує Євро-2024,
– підписала кумедне відео Романа.
Відео "покарання" для Віктора Циганкова
Нагадаємо, що Віктор Циганков пропустив матчі проти Словаччини та Бельгії через ушкодження.