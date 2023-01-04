Жарти імбіцилів, – Роман Зозуля розкритикував Петросяна
Джерело:Телеграм-канал Романа Зозулі
Гравець Райо Махадаонда та волонтер Роман Зозуля різко висловився на рахунок Євгена Петросяна. Росіянин жартував, прослаляючи свою державу.
Євген Петросян виступав на російському ТБ на "Блакиткому вогнику". Російський гуморист жартував у стилі: "подобається, не подобається, Росія розвивається" та "українського борща не існує без російського газу".
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Роман Зозуля не пройшов повз такої події. Український футболіст жорстко висловився на рахунок гумориста:
Якщо ви ще не бачили це – подивіться. Ці імбіцили вважають, що такий гумор – це норма. Парад нафталінових виродків і циркових гнид. Сидять, їдять, сміються… І все це під час бомбардувань України, – написав Зозуля.
Зозулю дуже обурила така поведінка росіян, тому він вирішив спророкувати їхнє майбутнє:
Під час, коли гинуть діти і пенсіонери. Під час, коли російське мясо гніє в нашій землі. Нічого, ми дочекаємось часу, коли шуткувати вони будуть тільки в пеклу, після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Мерзотні паскуди, – написав Роман.
Благодійна діяльність Зозулі:
- Після паузи у своїй професійній кар'єрі Роман розпочав активну допомогу українській армії.
- У 2015 році Зозуля заснував благодійний фонд "Народна армія", яка регулярно здійснбє допомогу бійцям на передовій та в тилу.
- Також Роман виставляв на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, яка була продана за 210 тисяч гривень.
- У Зозулі є низка відзнак за його волонтерську діяльність.
- Відзнака Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" – від Президента України.
- Нагрудний знак "За заслуги перед Збройними Силами України" – від Начальника Генерального Штабу України.
- Медаль "Операції Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність" – від Командувача Об'єднаних сил.