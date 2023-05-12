Задля допомоги Україні: Зозуля та Лунін відвідали вечірку на честь відкриття Євробачення – фото

Двоє відомих українських футболістів отримали запрошення від посольства України в Іспанії. Роман та Андрій активно займаються волонтерською діяльністю і це була одна з цілей візиту.

Цього тижня у Ліверпулі проходить пісенний конкурс Євробачення-2023. Концерт мав відбутися в Україні завдяки перемозі Kalush Orchestra. Втім через війну Європейська спілка радіомовлення і телебачення обрала для проведення Велику Британію.

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Тим не менше, конкурс проводиться від імені України. Багато відомих українців долучились до свята музики, в тому числі спортсменів. Наприклад, Віталій Миколенко взяв участь у ролику-тізері Євробачення.

На вечірку на честь відкриття приїхали наші легіонери з Іспанії Роман Зозуля та Андрій Лунін. Колишній гравець Динамо поділився спільною світлиною у фейсбук.

Мав честь отримати запрошення від посла Великої Британії Г’ю Елліотта на присвячений відкриттю Євробачення захід, який організували Посольство України в Іспанії спільно з Посольством Британії. Тішить, що була можливість обговорити подальшу тісну співпрацю з посольством Британії щодо допомоги та підтримки України. Зустрівся з представниками громади, познайомився з різними активними діячами. Приємно відчувати підтримку і небайдужість до ситуації в Україні, за що я, як громадянин України, висловлюю щиру подяку дипломатам Великої Британії,

– заявив Зозуля.

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Фінал Євробачення пройде 13 травня. Початок – о 22:00 за київським часом. Україну на конкурсі представить гурт TVORCHI із піснею "Heart Of Steel". Дует хлопців із Тернополя виступить під номером 19.