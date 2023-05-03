Клуби АПЛ можуть врятувати Яремчука із рук Брюгге: хто зацікавився українцем

Брюгге продовжує боротьбу у Турі за звання чемпіона. Хоча відстало від лідера турнірної таблиці Про-ліги Бельгії Генка вже на 11 балів.

На жаль, команді практично не допомагає на футбольному полі український нападник Роман Яремчук. 27-річний форвард отримує мізерний час від тренерського штабу Брюгге.

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Рятівний жилет для Яремчука

Нещодавно ще й український коментатор Віктор Вацко назвав причину, яка не дозволяє Яремчуку сповна проявити свої якості. У Романа виник конфлікт зі спортивним директором Брюгге Венсаном Монартом.

Саме через нефутбольні причини український нападник не грає, хоча його фізична форма теж далека від ідеальної. За нову команду Яремчук відіграв 26 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

Це далеко не та статистика, яку хотіли б побачити у виконанні найдорожчого трансферу в історії клубу. Нагадаємо, що Яремчук обійшовся Брюгге у 16 мільйонів євро.

Хто цікавиться українським форвардом

Тепер з'явилась нова інформація щодо майбутнього Яремчука. Роман потрапив у список інтересів одразу двох клубів АПЛ – Лідса (17-те місце) та Брентфорда (9-та позиція).

Якщо зацікавленість переросте у повноцінний трансфер, то Яремчук може стати п'ятим українським футболістом в англійській першості. В АПЛ вже грають чотири українці – Олександр Зінченко (Арсенал), Михайло Мудрик (Челсі), Віталій Миколенко (Евертон) та Ілля Забарний (Борнмут).

Відзначимо, що у структурі Брентфорда вже грає українець Єгор Ярмолюк, який виступає за другу команду "бджіл".

До слова, контракт Яремчука з бельгійським клубом розрахований до кінця червня 2026 року.