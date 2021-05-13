Яремчук потужним ударом забив за Гент: відео

Нападник збірної України з футболу Роман Яремчук забив черговий гол за бельгійський Гент. Яремчук відзначився м'ячем 13 травня у матчі чемпіонату Бельгії проти Остенде.

Черговий гол Яремчука

Роман Яремчук відзначився голом на 14 хвилині гри проти Остенде. Роман на лівому фланзі обігрався з Кастро-Монтесом, який віддав українцю пас на хід у штрафний.

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Далі Яремчук обробив м'яч та завдав потужного удару у дальній кут з меж штрафного. Голкіпер Остенде не зміг відбити м'яч.

Гент Яремчука здобув перемогу з рахунком 2:1. Українець Роман Безус провів повний матч, а Ігор Пластун вийшов на заміну. Наприкінці гри Яремчук отримав жовту картку.

Відео голу Яремчука