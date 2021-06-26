Лідер збірної України несподівано травмувався перед плей-офф Євро-2020

Збірна України продовжує підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції. 26 червня індивідуально займався нападник Роман Яремчук.

Форвард працював індивідуально в тренажерному залі через невелике пошкодження. Очікується, що Яремчук 27 червня вже повернеться в загальну групу.

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Також індивідуально тренувався вінгер Олександр Зубков, який продовжує відновлення після м'язової травми. Його повернення в загальну групу команди очікується найближчим часом.

Що відомо про матч Швеція – Україна

Поєдинок 1/8 фіналу Євро-2020 між Швецією та Україною відбудеться 29 червня у Глазго. Матч зможуть відвідати тільки ті українські фанати, які вже перебувають у Великій Британії.

Україна вийшла у плей-офф Євро-2020 як одна з найкращих команд, що посіла третє місце в групі. Натомість Швеція виграла групу E, в якій випередила Іспанію, Словаччину та Польщу.

Україна та Швеція вшосте зустрінуться на футбольному полі. Україна перемогла шведів на Євро-2012 та виграла ще два спаринги. В активі шведів одна перемога у контрольному матчі та нічия.

На Євро-2020 Яремчук зіграв в трьох матчах, забив два голи і віддав один результативний пас. Зубков провів на полі 13 хвилин.