Роман Яремчук офіційно залишився без головного тренера

Португальську Бенфіку очікують зміни на тренерському містку. Жорже Жезуш більше не керує командою, клуб офіційно звільнив фахівця.

Контракт з тренером розірвано за взаємною угодою сторін. Бенфіка платитиме Жезушу зарплату, що залишилася за контрактом, поки він не знайде собі новий клуб.

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28 грудня команда не провела ранкове тренування. Це було рішенням клубу, а не тренерського штабу.

Керівництво дало гравцям вказівку повертатися до домівок. Після відновлення тренувальних сесій заняттями буде керувати наставник другої команди Нельсон Веріссімо.

Що відомо про Жорже Жезуша

Жорже Жезуш вдруге очолив Бенфіку минулого літа. Однак досвідчений фахівець не зумів налагодити атмосферу в команді і розсварився з футболістами.

Після звільнення з Бенфіки Жезуш повернеться до Бразилії, де у нього є кілька пропозицій.

. Від нинішнього сезону кольори Бенфіки захищає український форвард Роман Яремчук.