Роман Яремчук близький до переїзду в Англію чи Іспанію: хто цікавиться українцем

Форвард Бенфіки не отримує достатньо ігрової практики, однак все одно викликав інтерес з боку клубів топ-ліги. Одним з них є клуб, де виступає українець.

Цього літа українські гравці мають попит на трансферному ринку. Наприклад, Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал, а Брентфорд підписав Єгора Ярмолюка.

Читайте також Асист за одну хвилину: динамівець Цитаішвілі оформив гольову передачу у Лізі конференцій

Також змінити клуб може і Роман Яремчук. В ЗМІ з'явилась новина, що форвардом Бенфіки цікавляться в трьох топ-лігах. Серед претендентів – Севілья та Евертон, де виступає Віталій Миколенко.

Правда, пріоритетним варіантом для "ірисок" є форвард Брайтона Ніл Мопе. Також є інтерес до Яремчука і з боку представника німецької Бундесліги, однак сам клуб не називається. Ймовірна сума трансферу оцінюється у 20 мільйонів євро.

Як справи у Яремчука в Бенфіці

Нагадаємо, що Роман переїхав у Лісабон у 2021 році. За нього "орли" заплатили Генту 18,5 мільйонів євро. Проте закріпитись в основі українець не може і частіше за все виходить на заміну.

Навіть після відходу Дарвіна Нуньєса в Ліверпуль основними центрфорвардами команди є Гонсалу Рамуш та Рафа Сілва. За цей час Яремчук провів за лісабонців 47 матчі, відзначившись 9 голами та п'ятьма асистами.

До речі, інший українець Руслан Маліновський також близький до зміни клубу. Гравцем цікавляться Ноттінгем Форест, Марсель та Тоттенхем. Українець навіть відмовився від переходу до французької команди, бо хоче грати в Лондоні.