Український тренер Роман Григорчук сенсаційно покинув солігорський Шахтар
23 липня 2021 , 08:40Читать новость на русском
Джерело:ФК Шахтар Солігорськ
Український тренер Роман Григорчук покинув солігорський Шахтар. 22 липня білоруський клуб в рамках кваліфікації Ліги конференцій несподівано поступився команді Фола з Люксембургу (1:2).
Після матчу Григорчук зустрівся з керівництвом клубу. На зустрічі сторони прийшли до спільного рішення про припинення співпраці.
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Разом з Романом Григорчуком клуб покидають і його помічники. Незабаром буде оголошено ім'я нового головного тренера.
Кар'єра Григорчука в Шахтарі
- Григорчук очолив Шахтар у вересні 2020 року. Під його керівництвом клуб став чемпіоном Білорусі.
- Тижнем раніше команда вилетіла в 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів від Лудогорця.
- У чемпіонаті Білорусі команда йде на 1-му місці, випереджаючи що йде другим БАТЕ на 1 очко і маючи 2 гри в запасі.
- У червні команда поставила рекорд – 13 перемог поспіль зі старту чемпіонату.