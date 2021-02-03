Вслід за Шведом: українець Безус забив перший гол за Гент в сезоні

Український півзахисник Гента Роман Безус відзначився голом у ворота Юр Тонгерена (5:0) в матчі 1/16 фіналу Кубка Бельгії.

Джерело: 24 канал

Півзахисник вийшов на заміну в першому таймі, а після ще й відзначився забитим голом, подвоївши перевагу свого клубу.

До слова: Шахтар вперше програв у 2021 році, поступившись лідеру чемпіонату Словаччини

Це перша результативна дію українця в сезоні. Він провів 21 матч за Гент у нинішньому сезону. 30-річний українець вийшов у старті вперше з 26 грудня.

Український день в Бельгії

Дещо раніше Мар'ян Швед забив РВД Моленбек (2:0) в 1/16 фіналу Кубка Бельгії.

Форвард вийшов в стартовому складі команди на поєдинок 1/16 Кубка Бельгії проти Моленбека – клубу з другого дивізіону бельгійського першості. На 65-й хвилині матчі Швед подвоїв перевагу своєї команди.