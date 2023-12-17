Застукав зненацька воротаря: Безус забив ефектний гол за Омонію – відео
Колишній гравець збірної України Роман Безус поповнив свій гольовий доробок в матчі чемпіонату Кіпру. Українець у свої 33 роки не втратив бомбардирський хист.
У суботу, 16 грудня, в чемпіонаті Кіпру відбувся матч 15-го туру між командами Омонія та Карміотісса. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Роман Безус, пише 24 Канал.
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На 20-й хвилині поєдинку український півзахисник продемонстрував свою майстерність. Під час атаки Омонії Роман опинився в потрібний час в потрібному місці і завдав прицільного удару по воротах суперників. Воротар та захисники Карміотісси навіть не встигли зреагувати на удар Безуса.
Відео голу Безуса
У підсумку матч завершився перемогою Омонії з рахунком 2:1. Після 15-ти матчів команда Безуса набрала 32 очка. Така ж кількість балів в АПОЕЛ, але у конкурентів зіграно на гру менше.
- Зазначимо, що Роман Безус забив свій 8-й гол у сезоні. Українець демонстрував феноменальну результативність у кваліфікації Ліги конференцій, де забив 6 голів. А от в чемпіонаті Кіпру Роман забив лише другий гол.
- Свій наступний поєдинок Омонія зіграє на виїзді проти АПОЕЛ. Матч відбудеться 23 грудня.