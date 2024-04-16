Залишився без футболу на пів року: ексгравець збірної України отримав важку травму
Джерело:Інстаграм Романа Безуса
Відомий український футболіст Роман Безус проводив результативний сезон за кіпрську Омонію. На жаль, в останніх матчах чемпіонату уродженець Кременчука не зможе допомогти партнерам по команді.
У суботу, 14 квітня, у чемпіонаті Кіпру Омонія на виїзді обіграла Анортосіс (2:0). Лише 10 стартових хвилин поєдинку зміг відіграти Роман Безус.
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Яке пошкодження отримав Безус
Через важку травму ексгравець збірної України змушений був залишити поле. Згодом стало відомо, що у Романа розрив ахіллового сухожилля. 33-річний футболіст не зможе дограти сезон та, ймовірно, вибув на шість місяців.
Про отриману травму Безус повідомив у своєму інстаграмі.
Давно не було постів, чекав на завершення сезону. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося. Я повинен зіткнутися з цією проблемою і вийти з неї кращим і сильнішим. Я вірю,
– написав Безус.
Також півзахисник подякував вболівальникам, друзям та сім'ї за підтримку. Втім, український легіонер сподівається, що його клуб з честю вийде зі скрутного становища та вдало завершить сезон.
Феєричний сезон Безуса
- Нагадаємо, що Роман Безус перебрався в Омонію з бельгійського Гента влітку 2022 року.
- Перший сезон не видався надто вдалим для українця. Натомість наступний Роман може занести до свого активу.
- Досвідчений футболіст став справжнім лідером команди та забив 14 голів у 38 матчах. Також на рахунку креативного хава 10 асистів. Це найрезультативніший сезон в ігровій кар'єрі Безуса.
- Контракт українця з Омонією завершується 31 травня, але кіпрський клуб має опцію продовжити його на ще на один сезон.