Конфлікт з керівництвом та зірка "вовків": стало відомо, чому Рома звільнила Де Россі

У середу, 18 вересня, керівництвом Роми було прийнято рішення звільнити головного тренера команди. Причиною цього стали незадовільні результати на початку нового сезону-2024/2025.

За рішенням босів "вовків" Даніеля де Россі було звільнено з посади головного тренера римлян. Стали відомі причини припинення співпраці з легендарним ексфутболістом Роми, про це повідомляє портал Fichajes.net.

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Причини звільнення Даніеле де Россі

Основна причина звільнення головного тренера Роми Даніеле де Россі – це погані результати на старті нового сезону Серії А. За підсумками чотирьох перших турів італійського чемпіонату "вовки" змогли здобути 3 очки.

Зазначимо, що легендарний ексфутболіст римлян перебував у стані конфлікту з генеральним директором Роми Ліною Сулукою. Італійський наставник також мав інші погляди на відміну від власників клубу родини Фрідкінів щодо розвитку та майбутнього проєкту.

До слова. Іван Юрич став новим головним тренером Роми. До цього хорватський спеціаліст працював у Торіно та з деякими командами з нижчих дивізіонів футбольної Італії.

Остання причина, яка поклала край роботі Де Россі у Ромі – Пауло Дібала. Керівництво "вовків" були розчаровані тим, що тренер не зміг якісно заграти аргентинського футболіста в команді.