Розкуплено усі квитки: уболівальники влаштували шалений ажіотаж навколо матчу Рома – Шахтар

Донецький Шахтар розпочав передсезонний збір у Словенії. "Гірники" будуть мати вояж в Італію заради благодійного матчу проти Роми.

Італійці скучили за футболом

Поєдинок між Ромою та Шахтарем відбудеться 7 серпня у Римі на "Стадіо Олімпіко". Вже давно до товариського матчу не було стільки уваги.

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Італійські уболівальники та гості цієї країни розкупили усі квитки на цю зустріч ще за два дні до її початку. Нагадаємо, що у вільний продаж квитки надійшли 25 липня.

Понад 65 тисяч стануть свідками благодійного матчу між їх улюбленою Ромою та донецьким Шахтарем.

Цей матч буде репетицією для "вовків" перед стартом нового сезону-2022/2023 у Серії А. 14 серпня Рома зіграє на виїзді у першому турі проти Салернітани.

Рома уникнула штрафу

Матч Роми – Шахтар розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Під час підписання контракту з Пауло Фонсекою, який якраз перейшов із Шахтаря, Рома зобов'язалась перед "гірниками" провести матч між головними командами. Також італійці заплатили компенсацію у 1,5 мільйона євро за португальського наставника, який вже покинув Рим та очолив французький Лілль.

"Гірники" декілька разів намагались організувати товариський поєдинок проти Роми, але жодного разу так і не вдарив по руках із італійським клубом. Після чого донеччани поставили Рому перед фактом – або поєдинок зіграють влітку 2022 року, або італійці будуть змушені виплатити українському гранду штраф у розмірі 300 тисяч євро.

Рома обрала менш затратний варіант – провести матч.