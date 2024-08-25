Артем Довбик знову розчарував: Рома провалила другий поспіль матч в Серії А

Римська команда сенсаційно програла Емполі на своєму полі. Артем Довбик провів весь матч, але нічим не зміг допомогти Ромі.

Рома – Емполі 1:2

Голи: Шомуродов, 80 – Г'ясі, 45, Коломбо, 61 (пен).

В чемпіонаті Італії цими вихідними проходять матчі 2 туру сезону 2024-2025. На вечір неділі був винесений матч за участю Роми, яка приймала аутсайдера турніру Емполі, пише 24 Канал.

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Невиразний Довбик

У першому турі "вовки" не змогли переграти іншого андердога Кальярі (0:0). Тоді за римлян дебютував Артем Доабик, який провів майже весь матч та навіть влучив у поперечину.

Тепер же українець мав нагоду відкрити лік своїм голами у битві з Емполі. Тренер знову виставив Артема з перших хвилин, проте і цього разу Довбик особливо не вразив.

Форвард завдав лише трьох ударів за всю гру, але лише один був у ствір. Його парирував воротар суперника. А ось Емполі зміг успішно покарати Рому за провали у захисті.

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Рома без перемог

Під завісу першого тайму рахунок відкрив Г'ясі, а в середині другого Емполі отримав право на пенальті. Його успішно реалізував Коломбо. Скоротити відставання Ромі допоміг вихід Шомуродова.

Узбек зумів відзначитися за три хвилини після появи на заміну. Втім зрівняти рахунок Рома не зуміла, набравши у перших двох турах лише один бал. Здобути першу перемогу у сезоні римляни спробують за тиждень, але їх суперником буде грізний Ювентус.