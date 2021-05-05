МЮ прямує до трофею: прогноз на півфінал з Ромою у Лізі Європи

Італійська Рома 6 травня прийматиме Манчестер Юнайтед у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи. Букмекери дали шанси на звитягу клубів у цьому протистоянні.

Перед матчем Рома – Манчестер Юнайтед

Другий матч у цьому протистоянні буде лише формальністю. Манчестер Юнайтед у першій півфінальній зустрічі впевнено розтрощив Рому з рахунком 6:2. Мало віриться у те, що "вовки" зможуть забити у ворота "червоних дияволів" чотири м'ячі, не пропустивши жодного у власні.

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Перед матчем італійський клуб вже дізнався свого нового наставника, яким став Жозе Моурінью. Щоправда, фахівець розпочне працювати з командою лише після завершення цього сезону.

Рома та МЮ 7 разів зустрічались на одному полі до попередньої зустрічі. У п'яти матчах перемогу святкували "червоні дияволи", лише одного разу італійський клуб зумів здобути звитягу. Ще один матч завершився нічиєю.

Матч-відповідь півфіналу Ліги Європи Рома – Манчестер Юнайтед відбудеться у четвер, 6 травня, о 22:00.

Прогноз від букмекерів Favbet

Кращі шанси на перемогу віддають МЮ – 1,97. Експерти не надто вірять у звитягу італійської команди, яка останнім часом перебуває у кризі. Однак рідні стіни арени можуть дати додаткові сили римському клубу – 3,80. Манчестер Юнайтед може засушити гру та зіграти внічию – 4,15.

З рахунком 1:2 на, користь "червоних дияволів" може завершиться протистояння. Саме на такі цифри на табло стоїть коефіцієнт 8,70. На бодай мінімальну перемогу Роми (1:0) – 17.

Другий тайм швидше за все буде більш щедрим на голи – 1,92. А час першого результативного пострілу буде з 1-15 хвилину.

Хто може записати своє прізвище на табло? Бруно Фернандеш – 2,30, Маркус Рашфорд – 3, Едін Джеко – 2,60 та Борха Майораль – 3,10.