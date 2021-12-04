Інтер розгромив Рому на виїзді, забивши три голи ще у першому таймі: відеоогляд матчу

Інтер здобув четверту поспіль перемогу в чемпіонаті Італії. В суботу, 4 грудня, міланський клуб на виїзді розгромив Рому.

Рома – Інтер 0:3

Голи: Чалханоглу, 15, Джеко, 24, Дамфріс, 39

Це був матч, де зіграло чимало "колишніх". Теперішню Рому тренує Жозе Моуріньо, який приводив Інтер до треблу – перемоги в Лізі чемпіонів, Серії А та Кубку Італії. А за Інтер виступає Едін Джеко, який ще в минулому сезоні грав за "вовків".

І саме Джеко забив другий гол в цьому матчі, але з поваги до колишніх партнерів – не святкував. Хоча в цьому моменті варто відзначити усю атаку Інтера, коли м'яч переходив від одного гравця до іншого в один дотик.

Розпочав же розгром Чалханоглу. Півзахисник подав з кутового, і м'яч, нікого не зачепивши, пролетів поміж ніг голкіперу та влетів у ворота – "сухий лист".

Як це було Інтер забив гол у ворота Роми прямим ударом з кутового – м'яч пролетів поміж ніг воротарю: відео

Довершив же розгром ще у першому таймі Дамфріс.

У другому таймі команди продемонстрували чимало боротьби, але мало саме футболу – жодного удару в площину на обидві команди.

Інтер перемагає та підіймається на друге місце в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу