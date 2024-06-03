Далі без українок: Світоліна поступилася четвертій ракетці світу та залишила Ролан Гаррос

У понеділок, 3 червня, тривають матчі 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В одному з них Еліна Світоліна зустрічалася з Єленою Рибакіною.

Еліна Світоліна – Єлена Рибакіна 0:2 (4:6, 3:6)

Тенісистки вчетверте протистояли на корті одна одній. Поєдинок тривав 1 годину 11 хвилин, після чого між суперницями, на жаль, поновився паритет, пише 24 Канал.

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На початку матчу українка віддала свою подачу, проте одразу змогла зробити брейк у відповідь. Вирішальним став п'ятий гейм, у якому Світоліна відіграла лише один з двох брейк-поінтів. Надалі тенісистки захищали свою подачу, тож усе закінчилося з рахунком 4:6.

У другому сеті Еліна знову програла перший гейм, але не змогла відповісти брейком. У дев'ятому геймі представниця Казахстану заробила матчбол на подачі Світоліної та з другої спроби його реалізувала – 3:6.

Дивіться відеоогляд матчу Світоліна – Рибакіна

Протягом матчу Еліна Світоліна зробила п'ять ейсів при трьох подвійних помилках, реалізувала два з трьох брейк-поінтів та виграла 5 із 10 геймів на своїй подачі.

. В одиночному розряді на Ролан Гаррос Україну представляли 6 українських тенісисток. Світоліна була єдиною, хто дійшов до 1/8 фіналу.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Єлена Рибакіна зустрінеться з Ясміне Паоліні. Поєдинок заплановано на 4 червня.