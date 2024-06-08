Королева Ролан Гаррос: Іга Швьонтек втретє поспіль виграла французький турнір Grand Slam

Перша ракетка світу вже три роки не знає собі рівних на ґрунтовому турнірі в Парижі. У фіналі Ролан Гаррос Швьонтек не помітила першу ракетку Італії.

Іга Швьонтек (Польща) – Ясміне Паоліні (Італія) 2:0 (6:2, 6:1)

У Парижі підійшов до завершення другий у цьому сезоні турнір Grand Slam серед жінок. У фінал ґрунтового змагання Ролан Гаррос вийшла перша ракетка світу Іга Швьонтек, пише 24 Канал.

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Черговий тріумф Іги

Її суперницею несподівано стала №15 рейтингу WTA Ясміне Паоліні. Втім польська спортсменка все одно була явною фавориткою, адже за цей Ролан Гаррос Іга програла лише один сет.

Зрештою Швьонтек на ділі показала свою перевагу в класі над Паоліні. За два сети італійка взяла лише три гейми і лише один – на подачі від Іги. При цьому Ясміне допустила дві подвійні помилки.

Таким чином полячка вже втретє поспіль виграла Ролан Гаррос. Для Швьонтек це вже п'ятий тріумф на турнірах Grand Slam, чотири з яких стались саме на Ролан Гаррос.

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Крім того, Іга закріпиться на першому місці рейтингу WTA за підсумком звітного тижня. На друге місце вийде Коко Гауфф (замість Аріни Сабалєнка), а Паоліні підійметься у топ-10 (на сьому сходинку).