У матчі Шахтар – Рома футболіст втратив пам'ять після моторошного зіткнення

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Джерело:

Футбол 24

Моторошний епізод трапився під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Рому (1:2). Футболіст "вовків" втратив пам'ять.

Все трапилося під час кутового господарів НСК "Олімпійський" на 13-й хвилині.

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Після подачі захисники Роми Роджер Ібаньєс та Мараш Кумбулла зіткнулися головами. Албанець оговтався швидко, а от бразильцю знадобився певний час.

Ібаньєс зумів дограти перший тайм, але у перерві був замінений. Наставник Роми Паулу Фонсека розкрив моторошні подробиці: "Роджер нічого не пам'ятав про перший тайм, який він зіграв".

Шахтар – Рома: що відомо про матч

  • Шахтар не зміг зробити диво та покинув Лігу Європи на стадії 1/8 фіналу. Український клуб 18 березня поступився італійській Ромі у матчі-відповіді, який відбувся у Києві.
  • Найкращим гравцем матчу за версією Whoscored визнаний нападник Роми Борха Майораль. Його підсумковий бал – 7,5.
  • Результати жеребкування 1/4 фіналу Рома дізнається 19 березня о 14:00 за київським часом.
  • Рома в плей-офф єврокубків 32 рази перемагала в першій грі та у 28 випадках проходила далі.