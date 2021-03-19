У матчі Шахтар – Рома футболіст втратив пам'ять після моторошного зіткнення

Моторошний епізод трапився під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому Шахтар приймав Рому (1:2). Футболіст "вовків" втратив пам'ять.

Все трапилося під час кутового господарів НСК "Олімпійський" на 13-й хвилині.

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Після подачі захисники Роми Роджер Ібаньєс та Мараш Кумбулла зіткнулися головами. Албанець оговтався швидко, а от бразильцю знадобився певний час.

Ібаньєс зумів дограти перший тайм, але у перерві був замінений. Наставник Роми Паулу Фонсека розкрив моторошні подробиці: "Роджер нічого не пам'ятав про перший тайм, який він зіграв".

Шахтар – Рома: що відомо про матч