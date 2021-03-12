Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї: тенісист повернувся після двох операцій

Джерело:твітер Роджера Федерера
Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї. Турнір у Дубаї з призовим фондом у майже 2 мільйони доларів розпочнеться 14 березня.
Роджер Федерер після поразки у чвертьфіналі турніру в Досі повідомив, що знявся з турніру в Дубаї.
Дивіться також "Король" повернувся: як Федерер вперше переміг за 405 днів – відео найкращих моментів матчу
Я вирішив, що краще повернутися до тренувань,
– пояснив своє рішення 39-річний Федерер.
До теми Велика перемога, якщо він зможе вийти на корт, – тренер Федерера про відновлення тенісиста