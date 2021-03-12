Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї: тенісист повернувся після двох операцій

Найтитулованіший тенісист сучасності Роджер Федерер знявся з турніру ATP в Дубаї. Турнір у Дубаї з призовим фондом у майже 2 мільйони доларів розпочнеться 14 березня.

Краще повернутися до тренувань

Роджер Федерер після поразки у чвертьфіналі турніру в Досі повідомив, що знявся з турніру в Дубаї.

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Я вирішив, що краще повернутися до тренувань,

– пояснив своє рішення 39-річний Федерер.

Що відомо про Федерера

Роджер Федерер повернувся після перерви у 405 днів. Швейцарець з перемоги стартував на турнірі в Досі, здолавши Дена Еванса.

У чвертьфіналі Федерер у трьох сетах поступився Ніколозу Басилашвілі.

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