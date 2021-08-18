Родрігес може покинути Динамо заради клубу Серії А

Легіонер Динамо Жерсон Родрігес невдовзі може покинути київський клуб. Гравець збірної Люксембургу близький, щоб продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Динамо веде переговорити про продаж Жерсона

Італійський журналіст Альфредо Педулла інформує, що новачок Серії А Салернітана веде переговори з Динамо щодо купівлі Жерсона.

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Про перехід Родрігеса можуть оголосити ще 18 серпня.

Нещодавно Родрігес у розмові з ютуб-каналом "Бомбардир" заявляв, що не проти змінити клуб. За словами Жерсона, він мріє пограти в Англії.

Атакувальний футболіст зазначив, що поговорить з президентом Динамо Ігорем Суркісом щодо свого майбутнього.

Слід зазначити, що легіонер пропустив попередній матч Динамо у чемпіонаті України. 11 серпня кияни перемогли Минай у перенесеному матчі 1 туру УПЛ. Родрігес навіть не потрапив у заявку Динамо на поєдинок.