"Емоції зашкалюють": родича гравця УПЛ звільнили з полону після 20 місяців неволі

У січні 2024 року між Україною та Росією було проведено 2 великі обміни військовополоненими, Усього ж із початку повномасштабного вторгнення на рідну землю вже вдалося повернути 3035 українців.

Серед нещодавно звільнених є чимало захисників та цивільних людей, які пережили 7 кіл пекла у полоні. Одним із них став родич футболіста Олександрії Родіона Плакси, який у грудні публічно підняв тему військовополонених, відсвяткувавши гол згадкою про героїв Азовсталі.

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Щастя в родині футболіста Олександрії

Український гравець поділився радісною подією та розповів про перше спілкування з рідною людиною:

Нещодавно відбувся обмін полоненими. Серед них був чоловік моєї сестри, який перебував у полоні понад 20 місяців. Для мене він брат. Сьогодні випала нагода з ним поспілкуватися по відеозв'язку, щоправда, недовго – хвилин 5. Він дуже-дуже змінився. Я радий, що він повернувся. Емоції зашкалюють… Це не передати словами. Сестра досі не може повірити.

Родіон зазначив, що воїн наразі проходить реабілітацію та закликав не забувати про інших військовополонених, серед яких є і його друзі.

Зараз йому надають медичну допомогу, він пройде курс реабілітації та, сподіваюся, вже скоро возз'єднається з родиною. Але ще велика кількість захисників досі перебувають у полоні, в тому числі – герої з Азовсталі. Серед них і два моїх друга, з якими я раніше грав у футбол. Треба за кожного боротися. Сподіваюся, що всі, хто зараз перебувають у полоні, обов’язково повернуться додому,

– заявив футболіст.

Зазначимо, що Родіон Плакса є уродженцем Вугледара, який наразі знаходиться у прифронтовій зоні. Він є вихованцем футбольного клубу Маріуполь, за який виступав до початку повномасштабного вторгнення. Сезон-2022/2023 провів у Чорноморці, після чого перебрався в Олександрію.

. У нинішній кампанії гравець зіграв 10 матчів за команду Руслана Ротаня, у яких забив 2 м'ячі. Після поновлення чемпіонату Олександрія перший поєдинок зіграє вдома проти Шахтаря. Базовий день проведення туру – 24 лютого.