Роблю, що тренер говорить, якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем, – Маліновський
Джерело:Calcio Atalanta
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський поділився очікуваннями від сезону Серії А. Наразі у футболіста міні-відпустка через невиклик до національної збірної.
Зокрема Маліновський розповів про вимоги наставника бергамаско Джан П'єро Гасперіні.
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Аталанта завжди сильніше грає у другому колі. Упевнений, на довгій дистанції для нас все буде складатися добре, коли суперники будуть втрачати. Зараз відчуваю себе краще. Навіть з огляду на операцію з видалення грижі перед сезоном, через яку пропустив підготовку. Тренер давав мені впевненість, даючи постійно грати. Багато готуюся в фізичному плані, тому що трохи відстав,
– сказав українець.
За словами Маліновського, в Аталанті нелегко підтримувати високу результативність, тому що грати там – не просто прогулянка в парку. Потрібно бути гнучким і не можна обмежувати себе футболом.
"Якщо говорити про мій виступ в кінці минулого сезону, треба пам'ятати, що ми грали в чотири захисники. Може, я тоді діяв ближче до воріт суперника, забивав більше голів. Роблю, що тренер говорить мені. Якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем", – підсумував він.
- У поточному сезоні Серії А 28-річний хавбек в складі Аталанти провів 7 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 асист.
Що відомо про ситуацію Маліновського у збірній України
- Збірна України у вересні провела 3 матчі з новим наставником Олександром Петраковим. Маліновський у поєдинках проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1) виходив на заміну.
- Після гри з французами Петраков заявив, що Маліновський образився через те, що не потрапив в основний склад. За словами тренера, він перепросив у Маліновського перед всією командою.
- Згодом збірна України провела спаринг з Чехією. Маліновський попросив Петракова відпустити його в Аталанту. Таким чином, Руслан пропустив гру.
- Маліновський тривалий час утримувався від коментарів. Та все ж футболіст опублікував допис в інстаграмі, в якому заявив, що йому не потрібні вибачення.