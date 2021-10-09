Роблю, що тренер говорить, якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем, – Маліновський

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський поділився очікуваннями від сезону Серії А. Наразі у футболіста міні-відпустка через невиклик до національної збірної.

Зокрема Маліновський розповів про вимоги наставника бергамаско Джан П'єро Гасперіні.

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Аталанта завжди сильніше грає у другому колі. Упевнений, на довгій дистанції для нас все буде складатися добре, коли суперники будуть втрачати. Зараз відчуваю себе краще. Навіть з огляду на операцію з видалення грижі перед сезоном, через яку пропустив підготовку. Тренер давав мені впевненість, даючи постійно грати. Багато готуюся в фізичному плані, тому що трохи відстав,

– сказав українець.

За словами Маліновського, в Аталанті нелегко підтримувати високу результативність, тому що грати там – не просто прогулянка в парку. Потрібно бути гнучким і не можна обмежувати себе футболом.

"Якщо говорити про мій виступ в кінці минулого сезону, треба пам'ятати, що ми грали в чотири захисники. Може, я тоді діяв ближче до воріт суперника, забивав більше голів. Роблю, що тренер говорить мені. Якщо потрібно зіграти захисника – немає проблем", – підсумував він.

У поточному сезоні Серії А 28-річний хавбек в складі Аталанти провів 7 матчів, забив 1 м'яч і зробив 1 асист.

Що відомо про ситуацію Маліновського у збірній України