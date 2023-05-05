Відомий спортивний журналіст Роберто Моралес вдруге вступив до лав ЗСУ

Українець чилійського походження став частиною української армії, яка захищає нашу країну від російських окупантів. Роберто вже служив в зоні АТО сім років тому.

Моралес повернувся в ЗСУ

З початку повномасштабної війни багато членів спортивної спільноти встали на захист України. Багато з них допомагають у фінансовому та гуманітарному плані, інші ж беруть до рук зброю та йдуть захищати Батьківщину в лавах ЗСУ.

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Саме останнім шляхом вирішив піти відомий спортивний журналіст Роберто Моралес. Ведучий популярного шоу на ютуб "ТаТоТаке" записав повідомлення, в якому він розповів про службу в армії України.

Я опинився на Житомирщині, щоб служити в лавах Збройних сил України і вже є військовослужбовцем. Що ж, друга каденція. Все має бути добре і, в першу чергу, все має бути Україна. Бажаю успіху всім глядачам проєкту. Ще побачимось. Можливо, це буде й нескоро, але в будь-якому разі зустрінемось,

– йдеться у зверненні Роберто.

Біографія Роберто Моралеса

Журналіст народився у Запоріжжі і має чилійське коріння. Його батько Карлос приїхав з Чилі у 1973 році і залишився в Україні через державний переворот на Батьківщині.

На початку 90-х Роберто пожив кілька років у Чилі, де навчався. Але потім журналіст повернувся в Україну та завершив факультут "Новітня історія України" у Запорізькому національному університеті.

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Моралес працював журналістом та коментатором на кількох телеканалах. Найбільше він став відомий під час роботи на телеканалі "Футбол" з 2010 по 2019 роки. Згодом Роберто перейшов працювати коментатором на онлайн-сервіс Megogo.

З минулого року він також став співведучим у ютуб-шоу "ТаТоТаке". Роберто вже служив у ЗСУ та був в зоні АТО у 2015-2016 роках.