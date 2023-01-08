Помер відомий ексгравець збірної Бразилії Роберто Динаміт, який приводив команду до бронзи на ЧС

Як і Пеле, легендарний нападник не зміг подолати рак. Роберто сяяв у 70-80-ті роки, ставши легендою Васку Да Гами.

Наприкінці минулого року футбольну Бразилію сколихнула трагедія. На 83-му році життя помер "Король футбол" Пеле, який довгий час боровся із раком.

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2023 рік також розпочався для бразильців з поганої новини. Пішов з життя Карлос Роберто де Олівейра. На футбольному полі його всі знали як Роберто Динаміт.

Легенда Васку Да Гами помер у віці 68 років. Роберто також був хворий на онкологію, йому діагностували рак кишківника. Його він не зміг подолати.

Чим запам'ятався Роберто Динаміт

Більшість своєї кар'єру Динаміт присвятив клубу Васку Да Гама, якому віддав більше 20-ти років. У 745 матчах за "чорно-білих" Роберто забив 469 голів. Він досі залишається найкращим бомбардиром в історії клубу з Ріо-де-Жанейро.

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За збірну Бразилії нападник відіграв 38 поєдинків, забивши 20 голів. Особливо успішним для нього став Мундіаль 1978 року. Тоді "селесао" взяли бронзу, а сам Динаміт забив три м'ячі.