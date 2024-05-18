Де Дзербі розірвав контракт з Брайтоном: де опиниться колишній тренер Шахтаря

Італійський тренер Роберто Де Дзербі після завершення сезону в АПЛ залишить Брайтон. Перспективний фахівець має чимало пропозицій від грандів європейского футболу.

Матч 38-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед стане останнім для Роберто Де Дзербі на чолі Брайтона. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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Де Дзербі пішов на підвищення

Контракт між Де Дзербі та Брайтоном буде розірвано за згодою сторін. Керівництво "чайок" подякувало італійцю за два чудові сезони.

Мені дуже сумно залишати Брайтон, але я дуже пишаюся тим, чого досягли мої гравці та персонал за останні два історичні сезони,

– прокоментував свій відхід Де Дзербі.

Разом з італійцем клуб залишить його тренерський штаб. Тож "чайки" шукатимуть нового наставника на наступний сезон.

Успішний період Де Дзербі в Брайтоні

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі очолив Брайтон у вересні 2022 року. На цій посаді він замінив Грема Поттера, який очолив Челсі.

Італієць підписав з "чайками" контракт на чотири роки.

У перший свій сезон Брайтон фінішував на шостому місці в таблиці АПЛ, що дозволило кваліфікуватися в єврокубки. До речі, це найвище досягнення в історії клубу.

У Лізі Європи Брайтон дійшов до чвертьфіналу. Однак у чемпіонаті сезон виявився не таким успішним. Перед останнім туром "чайки" йдуть на десятому місці.

Де працюватиме екстренер Шахтаря

За інформацією інсайдерів, Де Дзербі отримав пропозицію очолити мюнхенську Баварію. За розірвання контракту Брайтон отримає компенсацію у 12 мільйонів євро.

Однак це не єдиний варіант продовження кар'єри для італійця. У послугах 44-річного фахівця також зацікавлені ЛІверпуль, Мілан, Челсі та Барселона.