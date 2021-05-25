Forza Shakhtar, – Де Дзербі вперше прокоментував призначення тренером Шахтаря

Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі поділився емоціями від початку співпраці з "гірниками" і розповів про свої плани.
Італійський наставник прокоментував підписання контракту з українським клубом.
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"Я дуже радий і щасливий разом з тренерським штабом опинитися тут і стати частиною такого великого клубу. Для нас це виклик і прекрасна можливість професійного росту. Сподіваємося, що і тут зможемо добре виконати свою роботу", – заявив він.
"Хочемо прищепити команді наше бачення футболу і, звичайно, хочемо перемагати. Це дуже важливо. Forza Shakhtar", – сказав Де Дзербі.
Що відомо про призначення Де Дзербі
- На тренерському містку Шахтаря Де Дзербі змінив португальця Луїша Каштру. Після успішного сезону-2019/2020 Каштру не зміг виграти з Шахтарем жодного титулу у 2021 році.
- Попереднім клубом Де Дзербі був італійський Сассуоло, в якому тренер працював з 2018 року. Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто.
- За інформацією ЗМІ, Шахтар буде платити Де Дзербі 4 мільйони євро в рік.