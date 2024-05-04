Сумні новини для Баварії: Де Дзербі хоче залишитись в Брайтоні

Влітку 2024 року Баварію покине головний тренер Томас Тухель. Керівництво клубу активно продовжує шукати нового наставника.

Після того, як всі ключові кандидати відхили пропозицію Баварії, керівництво клубу звернулося до Роберто Де Дзербі. Навіть розпочалися перемовини, де італійський тренер припустив відставку з Брайтона.

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Роберто Де Дзербі висловив бажання залишитись в Брайтоні

Італійський тренер дав чітку відповідь про майбутнє в Брайтоні.

Я думаю, що хотів би залишитися в Брайтоні, тому що я люблю своїх гравців. Я люблю це місто. Я люблю свій клуб, своїх уболівальників. Я сказав на зустрічі з фанатами, що якщо я щасливий, то жоден клуб не зможе змусити себе змінити команду – я хочу зберегти свою пристрасть назавжди,

– заявив Роберто Де Дзербі.

Наразі Брайтон посідає 12 позицію в турнірній таблиці АПЛ. Команда набрала 44 бали і відстає на 2 очки від Вулверхемптона.

Нагадаємо, що серед ключових кандидатів Баварії на посаду тренера були Юліан Нагельсманн та Ральф Рангнік, однак вони обрали залишитись наставниками національних команд.