Екскоуч Шахтаря близький до тренерського крісла Ювентуса

Тренерська кар'єра Роберто Де Дзербі може продовжитись у новій команді. 44-річний тренер близький до повернення до рідної країни.

Напередодні матчу останнього туру АПЛ Брайтон – Манчестер Юнайтед, "чайки" оголосили про звільнення головного тренера команди Роберто Де Дзербі. Сезон-2023/2024 стане останнім для італійця в Англії.

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Інтерес із рідної країни

У ЗМІ повідомляють про інтерес Ювентуса у бік колишнього наставника донецького Шахтаря.

Нагадаємо, що припинив співпрацю з відомим тренером Массіміліано Алегрі. Він за три роки здобув один трофей. 15 травня Ювентус тріумфував у Кубку Італії, перемігши у фіналі Аталанту з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол забив нападник Душан Влахович.

Зацікавлений клуб 20 травня розписав бойову нічию з Болонею – 3:3. "Стара синьйора" вигризла один бал, уникнувши поразки. Попереду Ювентус має лише один поєдинок проти Монці (25 травня). Туринський клуб після 37 зіграних зустрічей набрали 68 очок і посідає 4-е місце в таблиці Серії А. Стільки ж балів у третьої Болоньї.

В останньому сезоні Де Дзербі на чолі Брайтона "чайки" посіли 11-е місце в таблиці англійської першості, набравши 48 балів у 38 турах. У минулому матчі підопічні італійського фахівця програли вдома "червоним дияволам" із рахунком 0:2.

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