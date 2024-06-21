Вдарили пістолетом по голові: озброєні злочинці пограбували легенду футболу під час матчу Євро

Один з найкращих гравців в історії футболу Роберто Баджо став жертвою пограбування у власному будинку. Це відбулося під час перегляду поєдинку збірних Іспанії та Італії.

Ввечері, 20 червня, Роберто Баджо разом із сім'єю дивився матч між Іспанією та Італією на Євро-2024. У цей час шестеро озброєних злочинців увірвалися в його будинок в Альтавілла-Вічентіні.

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Зухвале пограбування зірки світового футболу

За інформацією італійських ЗМІ, грабіжники діяли дуже професійно. Свій злочин вони продумали до дрібниць. Вони проникли до будинку, коли родина Баджо була перед телевізором.

"Божественний хвостик" спробував дати відсіч злочинцям, але отримав удар пістолетом по голові. Після цього Баджо та його рідних зачинили у кімнаті.

Грабіжники перевернули усі кімнати в будинку та викрали коштовності, годинники, а також гроші легендарного футболіста. Коли злочинці пішли, Баджо вибив двері у зачиненій кімнаті та викликав карабінерів.

Повідомляється, що Баджо отримав велику рану та кілька синців. Його доставили в лікарню, де наклали шви. Дружина та троє вже дорослих дітей Роберто не постраждали.

Що відомо про Роберто Баджо

Італієць у 1993 році визнавався найкращим гравцем світу та Європи.

Під час ігрової кар'єри захищав кольори Віченци, Фіорентини, Ювентуса, Болоньї, Мілана, Інтера та Брешії.

У 1994 році Баджо став срібним призером чемпіонату світу. У фінальному матчі проти Бразилії "Божественний хвостик" не забив пенальті, який позбавив Італію "золота".