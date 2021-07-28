Роберта Левандовського підозрюють у підробці диплому

У Польщі розгорівся скандал щодо ймовірних підроблених дипломів про вищу освіту в декількох футболістів національної збірної. Серед них і Роберт Левандовський.

Ще у 2019 році в Польщі було затримано одного з професорів приватного Університету соціальних наук в Лодзі Збігнєва Д. Свого часу він навіть був директором футбольного клубу Лодзь. А його дружина – ректор цього університету.

Збігнєв Д. запропонував одній з аспіранток отримати диплом цього університету без необхідності відвідувати заняття за 2500 злотих. Вона написала заяву в поліцію. І його було затримано.

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Під час розслідування цієї справи поліція дослідила листування в месенджерах підозрюваного. І серед іншого виявила інформацію про диплом магістра для футболіста Роберта Левандовського. Це був ступінь магістра з педагогіки. Переписку Збігнєв Д вів з дружиною спортсмена Анною. А надалі мова йшла про те, щоб пара отримала і дипломи MBA.

При цьому захист магістерської роботи Левандовського нібито відбувся 24 березня 2018 року. Це на наступний день після товариського матчу між збірними Польщі та Нігерії, який відбувся у Вроцлаві. Вже через чотири дні збірна Польщі провела ще один матч – в Хожуві проти Південної Кореї, а Левандовський в цьому матчі відзначився забитим голом.

При цьому Левандовський ніде не використовував інформацію про своє навчання в університеті в Лодзі. І завжди говорив лише про освіту у Варшавському університеті – Вищій школі спорту.

Окрім того, Левандовський лише у жовтні 2017 року захистив бакалаврат у Варшаві. І просто фізично не зміг би захистити магістерську роботу у Лодзі через пів року. Та за даними ЗМІ, Анна Левандовська та Збігнєв Д розпочали переписку щодо диплома ще у 2016 році, коли в гравця ще не було і диплому бакалавра.

Представники родини Левандовських заперечили причетність пари до цієї справи.

Кого ще з польських футболістів підозрюють у підробці диплому

Левандовський – не єдиний футболіст, який опинився під підозрою. У переписці Збігнєва Д виявили фотографію диплому бакалавра Яцека Гуральського. Захист диплому нібито відбувся 8 жовтня 2017 року. Однак саме в цей день відбувся матч збірної Польщі проти Чорногорії, а гравець всю гру просидів на лаві для запасних. Тож навряд чи зміг би захистити диплом.

При цьому Гуральський мав отримати ступінь бакалавра з "адвентистської теології", спеціалізація "Зміцнення здоров'я з елементами громадського здоров'я". Ступінь бакалавра мала видавати Вища теологічно-гуманітарна школа в Подкова-Лесьня, якою керує Церква адвентистів сьомого дня. Однак в навчальному закладі заявили, що такий диплом ніколи не видавали, і Гуральський не числився серед їх студентів.

Сам гравець в коментарі журналістам теж спростував цю інформацію. За його словами, він не отримував ступінь бакалавра, адже у нього немає навіть атестату про закінчення середньої школи.

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Також у матеріалах справи фігурує ще один гравець збірної Польщі Аркадіуш Мілік та його брат Лукаш. Однак там виявлені лише фотографії їх дипломів про середню освіту.

Чим це загрожує футболістам

Попри те, що розслідування справи розпочалося ще у 2019 році, слідство поки триває. Адвокати Збігнєва Д скаржаться, що правоохоронці не хочуть надавати їм матеріали справи. Відтак заявляють, що не можуть нічого прокоментувати.

Слідчі теж неохоче коментують цю справу. Журналістам так і не вдалося дізнатися, чи справді Левандовський отримав відповідний диплом і чи ці дані офіційно внесені у відповідний реєстр.

Щодо самих футболістів, то навіть якщо виявиться, що в них є підроблені дипломи, вони уникнуть будь-якого покарання. Адже кримінальна відповідальність їм може загрожувати лише у тому випадку, коли вони його використають, подавши документи до органів державної влади.