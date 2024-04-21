"Реал може морально не налаштуватись на класіко": лідер Барселони прокоментував майбутній матч

У неділю, 21 квітня, відбудеться Ель-Класіко між Реалом та Барселоною в межах 32-го туру Ла Ліги. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Барселона має останній шанс поборотися за чемпіонство Іспанії. "Каталонці" будуть використовувати можливість на максимум, щоб реанімуватися після поразки ПСЖ у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

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Барселона знає як перемогти Реал

Роберт Левандовський заявив, що "каталонці" проаналізували помилки у протистоянні з "вершковими" і тепер знають як перемогти.

Ми знаємо, як перемогти Реал. Ми знаємо їх і проаналізували помилки, яких ми припустились під час останнього протистояння з ними. Ми знаємо, що якщо ми мінімізуємо їхні сильні сторони, то зможемо перемогти їх на "Сантьяго Бернабеу",

– розповів нападник Барселони.

Він також зазначив, що на Реал могла вплинути емоційність після перемоги в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, тому вони можуть не налаштуватись на майбутнє Ель-Класіко.

Ейфорія від перемоги над Манчестер Сіті може призвести до того, що Реал не зможе морально налаштуватися на Ель-Класіко. Це правда, що ми зіграли 70 хвилин у меншості (проти ПСЖ – 24 канал), але у нас був додатковий день відпочинку. Вони відіграли 120 хвилин, на них чекала серія пенальті і, мабуть, вони повернулися в Мадрид після п’ятої ранку,

– додав Левандовський.

Хаві Ернандес закликав футболістів Барселони перемогти Реал за будь-яку ціну, оскільки в разі програшу йому загрожує звільнення.

У сезоні-2023/24 Роберт Левандовський провів за Барселону 28 поєдинків у Ла Лізі, у яких забив 13 м'ячів та віддавав 8 гольових передач.

Нагадаємо, що Барселона знаходиться на другій позиції турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. Команда набрала 70 балів і відстає від Реала на 8 балів.