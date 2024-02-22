Побив рекорд Мессі: Левандовський переписав історію Барселони

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовський став найбільш віковим автором голу каталонців у плей-оф Ліги чемпіонів. Попередній рекорд належав Ліонелю Мессі.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між Наполі та Барселоною (1:1) за каталонський клуб відзначився голом Роберт Левандовський. Польський нападник став найбільш віковим автором голу Барселони у плей-оф Ліги чемпіонів.

Читайте також Все вирішиться на Камп Ноу: Наполі вдома вирвав нічию з Барселоною – відео

Левандовський відкрив рахунок на 60-й хвилині зустрічі, забивши гол у віці 35 років та 184 дні. Попередній рекорд належав Ліонелю Мессі, який у 33 роки та 259 днів забив французькому ПСЖ у березні 2021 року також в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Барселона, яка попередні два сезони не виходила з групи Ліги чемпіонів, забила перший за 1078 днів гол у плей-оф найпрестижнішого клубного європейського турніру. Востаннє каталонці забивали у вищезгаданому протистоянні з ПСЖ у березні 2021 року.

Матч-відповідь між Барселоною та Наполі відбудеться на "Камп Ноу" 12 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.