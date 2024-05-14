Нагорода знайде героя: друг України може отримати "Золотий м'яч" 2020 року

Польський нападник Роберт Левандовський у 2020 році був головним претендентом на отримання нагороди "Золотий м'яч". Однак через пандемію церемонія нагородження була скасована.

Роберт Левандовський у сезоні 2019/20 виступав за мюнхенську Баварію. Разом з "пивоварами" він оформив "требл": виграв Лігу чемпіонів, Бундеслігу та Кубок Німеччини.

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Заслужена нагорода Левандовського

Роберт Левандовський став найкращим бомбардиром у кожному з турнірів, повторивши досягнення легендарного Йохана Кройфа. Загалом за сезон феноменальний бомбардир наколотив 55 голів у 47 матчах.

За підсумком року Левандовський вважався головним претендентом на завоювання "Золотого м'яча". Однак через пандемію коронавірусу вручення нагороди найкращому футболісту світу було скасовано. Того ж року було перенесено чемпіонат Європи-2020.

За інформацією іспанського видання Sport.es, France Football розглядає можливість вручення "Золотого м'яча" 2020 року польському форварду. Остаточне рішення буде прийнято у середу, 15 травня.

Зазначимо, що у 2021 році нагороду отримав Ліонель Мессі, а Роберт Леввандовський зайняв друге місце. Тож вручення "Золотого м'яча" 2020 року буде справедливим рішенням французького журналу.