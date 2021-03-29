Роберт Левандовскі отримав травму та може пропустити три топ-матчі

Нападник збірної Польщі та німецької Баварії Роберт Левандовскі отримав ушкодження. Тепер під загрозою його участь у трьох топових поєдинках, які відбудуться найближчим часом.

Левандовські отримав травму в матчі за збірну Польщі проти Андорри. Він відчув біль в коліні, через що не зміг продовжити гру. І на 63-й хвилині матчу його довелося замінити.

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Левандовські отримав лише забій. Але через це він не зможе зіграти від 5 до 10 днів. Нападник точно не зіграє за збірну у матчі проти Англії на стадіоні "Вемблі" у середу, 31 березня.

Також під питанням його участь у матчах за Баварію. У суботу, 3 квітня, мюнхенський клуб зіграє в чемпіонаті Німеччини проти РБ Лейпциг на виїзді. Обидві команди ведуть боротьбу за чемпіонство, і втрата головного нападника може відзначитися на результативності Баварії.

Якщо найгірші прогнози збудуться, і Левандовському доведеться пропустити до 10 днів, то він не зіграє за Баварію і в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Ця гра запланована на середу, 7 квітня, в Мюнхені.